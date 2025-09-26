Эксперт: Эрдоган не выполнит требование Трампа об отказе от энергоресурсов из РФ

Анкара не станет выполнять требования президента США Дональда Трампа об отказе от российских энергоносителей. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он пояснил, что поставки газа из России позволяют Турции сохранять цены на местном рынке ниже, чем в ряде других регионов.

«Россия является для Турции давним и очень крупным поставщиком газа, нефти и нефтепродуктов. Анкаре невыгодно выполнять требование Дональда Трампа и прекращать закупки российских углеводородов», — подчеркнул Юшков.

Он допустил, что турецкие власти продолжат торговаться и выдвигать США свои условия, ссылаясь на экономический ущерб от возможного отказа от ресурсов из РФ.

Накануне Трамп на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме заявил, что настаивает на прекращении закупок Турцией российской нефти.

По словам американского лидера, президент Турции — жесткий политик. При этом он подчеркнул, что у них «отличные отношения как в том, что касается войны, так и применительно к торговле».

Ранее в Кремле сообщили о продолжении торгово-экономического сотрудничества с Турцией.