В Армении началась акция против правительства Пашиняна

В Ереване начались митинги за импичмент премьера Пашиняна
Александр Кряжев/Фотохост-агентство РИА Новости

Рядом со зданием парламента Армении начались митинги против правительства Никола Пашиняна и требованием объявить премьер-министру импичмент. Об этом сообщает РИА Новости.

Поводом для акции стало заявление оппозиционной фракции «Честь имею», которая требует отправить Пашиняна в отставку. В документе говорится, что текущее правительство не справилось со своими обязанностями и подставило будущее республики под угрозу, а сам Пашинян несет ответственность за потерю Нагорного Карабаха и фактическую капитуляцию перед Азербайджаном, а также не способен освободить военнопленных, находящихся в Баку.

Фракция считает, что депутаты должны объединиться вокруг идеи импичмента и формирования переходного правительства.

В сентябре суд в Армении продлил арест бизнесмену Самвелу Карапетяну, которого обвиняют в публичных призывах к захвату власти в республике. Карапетян не признает вину. 11 августа апелляционный суд счел задержание предпринимателя неправомерным.

Ранее Пашинян заявил о важности партнерства Армении и НАТО.

