На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пашинян заявил о важности партнерства Армении и НАТО

Пашинян: Армения придает важное значение отношениям с НАТО
true
true
true
close
Александр Кряжев/Фотохост-агентство РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о важности поддержания партнерских отношений республики с НАТО. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина, говоря об итогах встречи Пашиняна с главой Парламентской ассамблеи НАТО Маркосом Перестреллой в Ереване.

«Пашинян подчеркнул важность отношений с НАТО», — говорится в публикации.

Премьер-министр, в частности, отметил важность участия Армении в миротворческих миссиях и в программах, направленных на укрепление демократических институтов. Также состоялся обмен мнениями по вопросам обеспечения мира и стабильности в регионе Южного Кавказа, а также другим темам, представляющим взаимный интерес.

Между Арменией и НАТО действует план индивидуального партнерства. Документ был подписан в декабре 2005 года и предполагает участие Армении в консультациях с альянсом по региональной безопасности и разработке самой стратегии безопасности, а также военной доктрины республики и другое.

В октябре прошлого года МИД Армении по случаю 30-летия установления партнерских отношений республики с НАТО заявил, что с нетерпением ждет выстраивания более прочного партнерства с альянсом. В министерстве добавили, что Ереван по-прежнему придерживается пути углубления и укрепления сотрудничества с Североатлантическим альянсом, уделяя особое внимание общим ценностям и интересам.

Ранее в МИД РФ предупредили Армению о рисках сближения с НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами