Пашинян заявил о важности партнерства Армении и НАТО

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о важности поддержания партнерских отношений республики с НАТО. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина, говоря об итогах встречи Пашиняна с главой Парламентской ассамблеи НАТО Маркосом Перестреллой в Ереване.

«Пашинян подчеркнул важность отношений с НАТО», — говорится в публикации.

Премьер-министр, в частности, отметил важность участия Армении в миротворческих миссиях и в программах, направленных на укрепление демократических институтов. Также состоялся обмен мнениями по вопросам обеспечения мира и стабильности в регионе Южного Кавказа, а также другим темам, представляющим взаимный интерес.

Между Арменией и НАТО действует план индивидуального партнерства. Документ был подписан в декабре 2005 года и предполагает участие Армении в консультациях с альянсом по региональной безопасности и разработке самой стратегии безопасности, а также военной доктрины республики и другое.

В октябре прошлого года МИД Армении по случаю 30-летия установления партнерских отношений республики с НАТО заявил, что с нетерпением ждет выстраивания более прочного партнерства с альянсом. В министерстве добавили, что Ереван по-прежнему придерживается пути углубления и укрепления сотрудничества с Североатлантическим альянсом, уделяя особое внимание общим ценностям и интересам.

Ранее в МИД РФ предупредили Армению о рисках сближения с НАТО.