Суд счел задержание бизнесмена Карапетяна неправомерным

Апелляционный суд Армении счел неправомерным задержание предпринимателя Самвела Карапетяна. Об этом в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила его адвокат Лиана Гаспарян.

«Апелляционный суд счел, что задержание <...> было неправомерным, в результате чего Карапетян незаконно содержался под стражей около 9 и более часов», — написала она.

17 июня Самвела Карапетяна, имеющего российское гражданство, задержали в Армении. Бизнесмену предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в республике. Карапетян не признает вину.

На следующий день суд в Ереване на два месяца арестовал предпринимателя.

3 июля Национальное собрание Армении приняло закон, предоставляющий правительству право национализировать компанию «Электрические сети Армении» Карапетяна. Именно это решение было обжаловано бизнесменом в суде.

Ранее Карапетян выиграл суд против правительства Армении.