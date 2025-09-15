На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко раскрыл, в чем сила Союзного государства

Лукашенко: ресурсы Минска и Москвы разные, но в этом и сила Союзного государства
close
Reuters

Ресурсы Белоруссии и России разные, но в этом и сила Союзного государства. Об этом в интервью российскому журналу «Разведчик» заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Сильные суверенные государства — сильный союз. Вот формула успеха любой интеграции. Да, ресурсы у Беларуси и России разные. Но в этом и сила Союзного государства. Мы не дублируем друг друга, а органично дополняем, закрываем пробелы и умножаем преимущества», — сказал он.

Совместные стратегические учения Вооруженных сил РФ и Белоруссии, получившие название «Запад-2025», стартовали 12 сентября. Их цель заключается в проверке возможностей Москвы и Минска по обеспечению военной безопасности Союзного государства, а также готовности отражать возможную агрессию со стороны третьих стран.

В Минобороны Белоруссии сообщили, что за совместными российско-белорусскими учениями «Запад-2025» наблюдают представители 23 государств, в том числе трех стран — членов НАТОСША, Турции и Венгрии.

Ранее Лукашенко захотел посоветоваться с Путиным насчет производства ракет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами