Лукашенко раскрыл, в чем сила Союзного государства

Лукашенко: ресурсы Минска и Москвы разные, но в этом и сила Союзного государства

Ресурсы Белоруссии и России разные, но в этом и сила Союзного государства. Об этом в интервью российскому журналу «Разведчик» заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Сильные суверенные государства — сильный союз. Вот формула успеха любой интеграции. Да, ресурсы у Беларуси и России разные. Но в этом и сила Союзного государства. Мы не дублируем друг друга, а органично дополняем, закрываем пробелы и умножаем преимущества», — сказал он.

Совместные стратегические учения Вооруженных сил РФ и Белоруссии, получившие название «Запад-2025», стартовали 12 сентября. Их цель заключается в проверке возможностей Москвы и Минска по обеспечению военной безопасности Союзного государства, а также готовности отражать возможную агрессию со стороны третьих стран.

В Минобороны Белоруссии сообщили, что за совместными российско-белорусскими учениями «Запад-2025» наблюдают представители 23 государств, в том числе трех стран — членов НАТО — США, Турции и Венгрии.

Ранее Лукашенко захотел посоветоваться с Путиным насчет производства ракет.