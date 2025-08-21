На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко захотел посоветоваться с Путиным насчет производства ракет

БелТА: Путин и Лукашенко обсудят модернизацию ракетного производства
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен обсудить с российским президентом Владимиром Путиным дальнейшие шаги по модернизации ракетного производства. Об этом сообщило агентство БелТА.

«Я посоветуюсь с президентом России, каким образом будем действовать совместно и интересны ли Российской Федерации будут наши предложения», — заявил Лукашенко на совещании по вопросу ракетного производства.

Глава Белоруссии отметил, что у республики относительно небольшой опыт в такой сложной отрасли, как ракетостроение. Он подчеркнул, что она формировалась в том числе при поддержке РФ.

Во время своего выступления Лукашенко также заявил о динамике уровня военных угроз и существенном увеличении западными соседями республики военных расходов. По его словам, это вынуждает Белоруссию уделять самое пристальное внимание вопросам своей обороноспособности, в том числе в рамках Союзного государства.

Ранее в Белоруссии рассказали об обстановке у воздушных границ республики.

