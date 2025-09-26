В Еврокомиссии предложили продлить санкции против России в обход Венгрии

Еврокомиссия предложила продлевать санкции против России решением простого большинства стран в обход Венгрии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ ЕС, разосланный министрам иностранных дел стран-участниц перед встречей в Копенгагене.

В публикации говорится, что ЕК предложила продлевать санкции решением квалифицированного большинства стран, а не единогласно, чтобы «снизить риск того, что Венгрия заблокирует процесс и добьется возвращения России активов».

23 сентября президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что обсудит с лидерами стран-членов Европейского союза сокращение импорта российских энергоносителей. По словам американского лидера, страны ЕС пытаются «вести борьбу с Россией», но продолжают закупать ее энергоресурсы. Глава Белого дома назвал подобное решение позором.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров с президентом США заявила, что Евросоюз «навсегда» откажется от импорта российских энергоносителей к 2027 году.

Ранее в Венгрии назвали нереалистичным требование Трампа отказаться от нефти и газа из РФ.