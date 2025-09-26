На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Киев решил задать вопросы Трампу после его слов о возвращении территорий Украины

WP: Киев потребовал ответов после слов Трампа о возвращении территорий Украине
true
true
true
close
Shannon Stapleton/Reuters

На Украине потребовали ответов от США после изменения позиции президента Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет газета The Washington Post.

«После жесткого выступления президента Дональда Трампа во вторник в поддержку Украины и НАТО в борьбе с российской агрессией несколько представителей украинских служб безопасности задали западному контакту два основных вопроса: «Что это значит?» и «Как долго это будет продолжаться?» — говорится в сообщении издания.

Как напоминает WP, Трамп ранее призывал Украину отказаться от части территорий для решения конфликта.

23 сентября Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего обрушился с критикой на Россию и призвал Киев «действовать».

По его словам, с поддержкой ЕС Украина «сможет вернуть всю изначальную территорию». Трамп заявил, что понял это, когда «изучил и понял военную и экономическую ситуацию».

Ранее в США объяснили изменение позиции Трампа по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами