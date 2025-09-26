Киев решил задать вопросы Трампу после его слов о возвращении территорий Украины

На Украине потребовали ответов от США после изменения позиции президента Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет газета The Washington Post.

«После жесткого выступления президента Дональда Трампа во вторник в поддержку Украины и НАТО в борьбе с российской агрессией несколько представителей украинских служб безопасности задали западному контакту два основных вопроса: «Что это значит?» и «Как долго это будет продолжаться?» — говорится в сообщении издания.

Как напоминает WP, Трамп ранее призывал Украину отказаться от части территорий для решения конфликта.

23 сентября Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего обрушился с критикой на Россию и призвал Киев «действовать».

По его словам, с поддержкой ЕС Украина «сможет вернуть всю изначальную территорию». Трамп заявил, что понял это, когда «изучил и понял военную и экономическую ситуацию».

