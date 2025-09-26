На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров и генсек ООН обсудили Украину

Лавров и Гутерриш на полях Генассамблеи ООН обсудили ситуацию вокруг Украины
МИД России

Глава МИД РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш провели встречу на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в ходе которой они обсудили ситуацию вокруг Украины и палестино-израильский конфликт. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

«Состоялось предметное обсуждение наиболее острых международных проблем, в том числе ситуации вокруг Украины и в зоне палестино-израильского конфликта», — заявили в МИД РФ.

Там отметили, что министр призвал руководство и всех сотрудников Секретариата Организации Объединенных Наций действовать беспристрастно и равноудаленно в соответствии со статьей 100 Устава ООН.

Лавров и Гутерриш выразили твердый настрой на укрепление сотрудничества между РФ и ООН, рассказали в пресс-службе.

«С российской стороны была подчеркнута приверженность центральной координирующей роли всемирной организации в мировых делах и принципам Устава ООН во всей их полноте, совокупности и неразрывной взаимосвязи», — добавили в ведомстве.

Накануне Лавров заявил на совещании глав МИД (СМИД) Группы двадцати (G20), что НАТО и Европейский союз руками Украины объявили войну России и принимают в ней прямое участие.

Ранее Лавров назвал условия по решению конфликта на Украине.

