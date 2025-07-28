Лавров назвал условия по решению конфликта на Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на форуме «Территория смыслов» озвучил условия завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Никакого втягивания Украины в НАТО, вообще никакого расширения НАТО. Она и так уже, вопреки всем обещаниям и документам, которые принимались, расширилась вплотную к нашим границам. И, конечно, признание тех реалий, которые закреплены в нашей Конституции, — это абсолютно безальтернативное требование», — подчеркнул Лавров.

Он добавил, что требования российской стороны являются законными.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Кремле считают преждевременным обсуждение принципов выстраивания отношений с Украиной до урегулирования текущей ситуации.

По словам Пескова, на данном этапе подобный разговор носит чисто теоретический характер. Он подчеркнул, что в первую очередь необходимо урегулировать конфликт, и только затем можно будет переходить к обсуждению будущих формата и содержания двусторонних отношений.

Ранее в Кремле оценили заявление Зеленского о готовности встретиться с Путиным.