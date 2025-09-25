В России уличили фон дер Ляйен в подстрекательстве НАТО к конфликту с Россией

Военный эксперт Алексей Анпилогов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о возможности сбивать российские самолеты, оказавшиеся в воздушном пространстве НАТО. По сути, чиновница призывает граничащие с Россией страны «таскать каштаны из огня» для целей западноевропейских государств, считает он.

«Урсула фон дер Ляйен своими заявлениями подстрекает Запад к прямому конфликту с Россией и закрывает возможность для дипломатических контактов. Впрочем, стоит помнить, что она — «бюрократ в вакууме», который ни за что не отвечает и потому спокойно призывает к чему угодно», — сказал Анпилогов.

В то же время к таким заявлениям нужно относиться серьезно. В конечном счете, если сосед вам угрожает, следует проверить, есть ли у него ружье, подчеркнул специалист.

25 сентября фон дер Ляйен в интервью CNN заявила, что возможность сбивать российские военные самолеты, нарушающие воздушное пространство стран НАТО, «находится на столе».

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 оказались в центре дипломатического конфликта между Россией и Эстонией. В Таллине утверждают, что самолеты нарушили воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо и находились там около 12 минут. По словам представителей эстонских вооруженных сил, летчики действовали с выключенными транспондерами, без плана полета и без связи с диспетчерами.

В регион были направлены истребители НАТО для сопровождения, а Эстония позже обратилась к союзникам по статье 4 Устава альянса. Москва отвергла обвинения, заявив, что полет проходил в рамках планового маршрута из Карелии в Калининградскую область над нейтральными водами. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее во Франции призвали к выходу страны из НАТО из-за «лжи» Эстонии.