Украинский лидер Владимир Зеленский выразил готовность покинуть пост главы государства, но только после окончания вооруженного конфликта с РФ. Об этом сообщает Axios.

В материале говорится, что глава Украины также допустил возможность проведения выборов до завершения боевых действий. По его словам, голосование можно было бы провести в случае введения режима прекращения огня.

24 июня Зеленский дал интервью для британского телеканала Sky News. В ходе беседы с журналистами он заявил, что должен остаться на посту главы государства до завершения российско-украинского конфликта. Как сказал украинский лидер, он является самым опытным человеком среди тех, кто мог бы вести страну до конца боевых действий.

Комментируя эти слова, депутат Государственной думы РФ Светлана Журова отметила, что Владимир Зеленский действительно может обладать большим опытом по части переговоров с западными странами. Однако это не отменяет того факта, что он является нелегитимным президентом, подчеркнула парламентарий.

Срок полномочий Зеленского на посту главы государства истек в мае 2024 года. Президентские выборы на Украине должны были состояться в марте того года, однако они не были назначены из-за действия в стране военного положения.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о готовности встретиться с Владимиром Зеленским.