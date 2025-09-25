На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский назвал условия для сложения полномочий и выборов

Зеленский заявил о готовности покинуть пост президента после окончания конфликта
true
true
true
close
Ludovic Marin/Pool/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил готовность покинуть пост главы государства, но только после окончания вооруженного конфликта с РФ. Об этом сообщает Axios.

В материале говорится, что глава Украины также допустил возможность проведения выборов до завершения боевых действий. По его словам, голосование можно было бы провести в случае введения режима прекращения огня.

24 июня Зеленский дал интервью для британского телеканала Sky News. В ходе беседы с журналистами он заявил, что должен остаться на посту главы государства до завершения российско-украинского конфликта. Как сказал украинский лидер, он является самым опытным человеком среди тех, кто мог бы вести страну до конца боевых действий.

Комментируя эти слова, депутат Государственной думы РФ Светлана Журова отметила, что Владимир Зеленский действительно может обладать большим опытом по части переговоров с западными странами. Однако это не отменяет того факта, что он является нелегитимным президентом, подчеркнула парламентарий.

Срок полномочий Зеленского на посту главы государства истек в мае 2024 года. Президентские выборы на Украине должны были состояться в марте того года, однако они не были назначены из-за действия в стране военного положения.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о готовности встретиться с Владимиром Зеленским.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами