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В Госдуме оценили намерение Зеленского остаться на посту президента Украины

Депутат Журова: Зеленский останется на посту президента с помощью Запада
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский действительно может обладать большим опытом по части переговоров со странами Запада, но он остается нелегитимным главой государства. Об этом заявила депутат Государственной думы Светлана Журова в интервью «Ленте.ру».

Ранее Зеленский заявил в интервью британскому телеканалу Sky News, что он должен продолжать оставаться на своей должности до завершения российско-украинского конфликта Также он назвал себя самым опытным главой страны.

Журова допустила, что Запад будет поддерживать Зеленского и «недемократическую историю» с его нелегитимным статусом. По мнению депутата, если Киев это устраивает, то Россия будет подписывать мирные соглашения с тем же парламентом.

При этом парламентарий отметила, что если смотреть на юридическую сторону вопроса, Зеленский должен переизбраться.

В январе этого года в интервью американскому блогеру Лексу Фридману Зеленский заявил, что говорить о голосовании до завершения конфликта «нецелесообразно» из-за сложной ситуации в стране и необходимости сосредоточиться на текущих вызовах. При этом политик допустил, что президентские выборы на Украине могут пройти через 90 дней после окончания «войны с Россией».

Ранее Зеленский призвал США силой остановить конфликт на Украине.

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