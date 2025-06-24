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Зеленский отказался покидать пост президента Украины до конца конфликта

Зеленский заявил, что он должен быть президентом до конца конфликта на Украине
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Ints Kalnins/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он должен продолжать оставаться на своей должности до завершения российско-украинского конфликта. Об этом он сказал в интервью британскому телеканалу Sky News.

Срок президентских полномочий Зеленского истек в мае 2024 года после пятилетнего пребывания на посту главы государства.

«Возможно, я не самый лучший человек, чтобы вести Украину до конца войны, но самый опытный», — сказал Зеленский журналисту Марку Остину.

Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Зеленский должен баллотироваться на второй срок, «потому что это лучший президент», которого видела республика за годы своей независимости.

В январе этого года в интервью американскому блогеру Лексу Фридману Зеленский заявил, что говорить о голосовании до завершения конфликта «нецелесообразно» из-за сложной ситуации в стране и необходимости сосредоточиться на текущих вызовах. При этом политик допустил, что президентские выборы на Украине могут пройти через 90 дней после окончания «войны с Россией».

Ранее Зеленский призвал США силой остановить конфликт на Украине.

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