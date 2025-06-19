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Путин готов встретиться с Зеленским, но есть нюанс

Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским
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РИА Новости/AP

Президент России Владимир Путин во время общения с представителями международных информационных агентств в рамках Петербургского экономического форума заявил, что готов встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Я готов встречаться с Зеленским, но не чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку», — сказал президент РФ.

Он добавил, что вопрос заключается в легитимности украинского лидера: на документах должна стоять подпись законных властей, «а то придет следующий президент и выбросит это все в помойку».

Полномочия президента Украины истекли в мае 2024 года после пятилетнего пребывания на посту главы государства. После этого, согласно конституции, следовало назначить новые выборы, однако это не было сделано из-за военного положения. В интервью американскому блогеру Лексу Фридману Зеленский сказал, что говорить о голосовании до завершения конфликта «нецелесообразно» из-за сложной ситуации в стране и необходимости сосредоточиться на текущих вызовах. При этом политик допустил, что президентские выборы на Украине могут пройти через 90 дней после окончания «войны с Россией».

В конце мая этого года глава МИД Сергей Лавров заявил, что Зеленский потерял свою легитимность, поэтому его сменщики могут не признать заключенное соглашение между РФ и Украиной, если украинский президент его подпишет. Министр отметил, что Путин «очень четко изложил оценку степени легитимности Зеленского». По мнению российского лидера, на этот вопрос должна ответить политическая и правовая система самой Украины, поскольку в их конституции «есть всякие варианты».

Ранее Зеленский призвал США силой остановить конфликт на Украине.

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