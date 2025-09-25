Парламент Киргизии проголосовал за самороспуск

Депутаты парламента Киргизии проголосовали за досрочный самороспуск законодательного собрания. Об этом сообщает ТАСС.

Это решение поддержали 84 из 89 присутствующих на заседании депутатов. Нынешний созыв парламента страны будет работать до официального объявления даты новых выборов.

По словам киргизского депутата Улана Примова, инициатива о самороспуске парламента связана с тем, что временной разрыв между президентскими и парламентскими выборами в стране небольшой. По конституции следующие парламентские выборы в стране должны были пройти в ноябре следующего года, а выборы президента — спустя полтора месяца. По мнению инициаторов, это привело бы к дополнительной нагрузке на бюджет республики, а также к техническим и организационным трудностям для Центризбиркома.

«Проведение двух таких масштабных кампаний требует огромных ресурсов — финансовых, человеческих и технических. Это риск перегрузки системы, ошибок и даже нарушений закона», — отметил депутат Улан Примов.

В данный момент в состав парламента входят 90 парламентариев, часть из которых избрали по партийным спискам, остальные — в одномандатных округах.

