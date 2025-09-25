На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп назвал саботажем отключение эскалатора в ООН во время его визита

Трамп потребует расследования из-за остановки эскалатора в штаб-квартире ООН
true
true
true
close
SGr/Shutterstock/FOTODOM

Президент США Дональд Трамп назвал тройным саботажем отключение эскалатора, неполадки в работе телесуфлера и аудиосистемы в зале во время его визита в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

23 сентября Трамп застрял на эскалаторе, когда приехал в штаб-квартиру ООН для участия в дебатах высокой недели ГА ООН.

«Это не было совпадением, это был тройной саботаж в ООН. Им должно быть стыдно», — сообщил он, отметив, что направляет письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с требованием немедленного расследования произошедшего.

Трамп заявил, что все записи с камер видеонаблюдения у эскалатора должны быть сохранены, особенно записи с кнопкой аварийной остановки — в этом задействована Секретная служба США.

По его словам, он и его супруга Мелания чуть было «не упали лицом на острые края этих стальных ступеней», когда эскалатор остановился.

Он призвал арестовать людей, которые ответственны за это.

До этого Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что американская секретная служба расследует, были ли эскалатор и телесуфлер преднамеренно взломаны.

Ранее в ООН назвали возможную причину остановки эскалатора с Трампом.

