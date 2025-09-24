На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ООН назвали возможную причину остановки эскалатора с Трампом

Дюжаррик: оператор из США мог случайно остановить эскалатор с Трампом
Shannon Stapleton/Reuters

Оператор из американской делегации мог непреднамеренно остановить эскалатор, на котором президент США Дональд Трамп поднимался в здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя генерального секретаря Всемирной организации Стефана Дюжаррика.

По его словам, эскалатор остановился, так как сработал встроенный предохранительный механизм. Данный механизм необходим для того, чтобы предотвращать «случайное зацепление людей или предметов за передаточное устройство или их втягивание в него».

«Возможно, видеооператор непреднамеренно активировал функцию безопасности», — сказал Дюжаррик.

23 сентября Трамп прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, чтобы выступить на заседании Генеральной Ассамблеи Всемирной организации. Когда глава государства поднимался в здание на эскалаторе, он внезапно перестал работать. Позднее хозяин Белого дома упомянул об этом инциденте с трибуны ГА. Американский лидер отметил, что для него является честью выступление в ООН, однако неработающий эскалатор сделал мероприятие «еще интереснее».

Ранее журналисты выяснили, что жалобы Трампа на состояние штаб-квартиры ООН стали самой обсуждаемой темой в кулуарах ГА.

