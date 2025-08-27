Президент США Дональд Трамп убедил председателя венгерского правительства Виктора Орбана изменить позицию по вопросу вступления Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом пишет газета Politico со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

«Тот факт, что <...> Трамп убедил <...> Орбана, который выступает против членства Украины в ЕС, но дал понять, что поддержит вступление Молдавии, снять свою позицию по вопросу вступления Украины в ЕС, изменил ситуацию», — отметил источник издания.

По мнению других источников, процесс принятия Украины в региональное содружество является тупиковой ситуацией. В то же время они выразили уверенность, что проблему можно решить посредством давления на Венгрию.

25 августа глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что прием Украины в ЕС стал бы «исторической ошибкой». Поведение руководства этой страны не соответствует статусу кандидата в члены регионального содружества, подчеркнул чиновник.

Как он сказал, Киев должен быть благодарен Будапешту за возможность получать значительную часть украинского импорта электроэнергии через территорию республики, а также за помощь беженцам. Вместо этого «украинская армия атакует нефтепровод, ведущий в Венгрию и Словакию».

Ранее Орбан высказался об ударах украинских войск по трубопроводу «Дружба».