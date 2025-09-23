На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Венгрии раскрыли, от чего зависит урегулирование конфликта на Украине

Сийярто: урегулирование на Украине зависит от того, договорятся ли Россия и США
Global Look Press

Успех урегулирования конфликта на Украине зависит от того, смогут ли договориться Россия и США. Об этом РИА Новости заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Это (успех урегулирования на Украины — «Газета.Ru») в основном зависит от того, смогут ли Россия и США достичь большого соглашения», — сказал глава ведомства.

21 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает на усилия США и президента Дональда Трампа по достижению мирного урегулирования на Украине.

23 сентября госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что США в какой-то момент могут прекратить содействовать в вопросе урегулирования конфликта на Украине. По его словам, страна является «единственным в мире государством», которое имеет возможность говорить с обеими сторонами конфликта.

Ранее Трамп назвал Путина «крепким орешком».

