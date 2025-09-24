В Кремле назвали слова Трампа о самолетах РФ следствием общения с Зеленским

Песков связал слова Трампа о сбивании самолетов РФ со встречей с Зеленским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о том, что он считает нужным сбивать российские самолеты.

Представитель Кремля отметил, что это заявление Трамп сделал после общения с президентом Украины Владимиром Зеленским, судя по всему, «под влиянием его видения».

«Это видение контрастирует с нашим пониманием положения дел. Мы тоже будем иметь возможность донести до США нашу позицию», — сказал Песков.

23 сентября американский лидер провел встречу с Зеленским. Переговоры состоялись на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В ходе беседы Трамп заявил, что боевые действия на Украине могут продолжаться еще долго. Также он выразил уверенность, что Киев при поддержке Европейского союза сможет восстановить контроль над утраченными территориями.

Позднее президент США опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social пост, в котором назвал российскую специальную военную операцию «бесцельной борьбой». Кроме того, глава государства высмеял военную мощь России, сравнив ее с «бумажным тигром».

Ранее в Европе заявили, что Трамп «сделал выводы» и поменял позицию по Украине.