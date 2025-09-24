В Европе заявили, что Трамп «сделал выводы» и поменял позицию по Украине

МИД Германии: заявление Трампа по Украине говорит о том, что он сделал выводы

Заявление президента США Дональда Трампа по Украине свидетельствуют о том, что американский лидер «сделал выводы» на фоне якобы нежелания РФ вести переговоры. Об этом заявил глава МИД Германии Йохан Вадефуль, передает Reuters.

23 сентября в своей соцсети Truth Social Трамп назвал «бесцельной борьбой» российскую военную спецоперацию на Украине и высмеял военную мощь Москвы, сравнив ее с «бумажным тигром».

В Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. На этот раз президент США признал, что конфликт Москвы и Киева закончится «еще не скоро» и заявил, что у Украины существует возможность вернуться к своим «изначальным границам». Состояние экономики России он назвал «ужасным», а российскую армию хотя и мощным, но «бумажным тигром». Президент Украины, в свою очередь, заявил, что теперь Трамп доверяет ему больше, чем Владимиру Путину.

