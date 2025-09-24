Политолог назвал троллингом слова Трампа об «изначальнызх границах» Украины

Политолог Пинчук: Трамп не всерьез говорит об изначальных границах Украины

Политический обозреватель Андрей Пинчук в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина в состоянии вернуться к своим «изначальным границам».

По мнению эксперта, к данному высказыванию главы Белого дома не следует относиться серьезно.

«Воспринимаю это исключительно как троллинг в отношении Зеленского и ЕС. Не воспринимаю как серьезное политическое заявление», — подчеркнул Пинчук.

Накануне в Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла встреча между Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. На этот раз президент США признал, что конфликт Москвы и Киева закончится «еще не скоро» и заявил, что у Украины существует возможность вернуться к своим «изначальным границам». Состояние экономики РФ он назвал «ужасным», а российскую армию хотя и мощным, но «бумажным тигром». Президент Украины, в свою очередь, заявил, что теперь Трамп доверяет ему больше, чем Владимиру Путину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

