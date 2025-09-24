На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трампа обвинили в оторванности от реалий после заявления о России и Украине

Военкор Коц заявил, что Трамп совершенно не понимает Россию
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Президент США Дональд Трамп совершенно не понимает Россию и оторван ото всех реалий. Об этом в статье для газеты kp.ru написал военный корреспондент Александр Коц.

«Война бессмысленна только с точки зрения Трампа. Украина никогда не вернет себе уже утраченные территории», — отметил журналист.

По его словам, за неделю невозможно взять под контроль государство с 40-миллионным населением, которым является Украина. Коц обратил внимание, что в прошлом США не смогли захватить Северный Вьетнам, несмотря на желание сделать это всего за месяц.

«Трамп почему-то уверен, что у нас тут информационный вакуум. Не надо нам «раскрывать глаза», Дональд», — добавил корреспондент.

23 сентября американский лидер провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Переговоры состоялись на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В ходе беседы Трамп заявил, что боевые действия на Украине могут продолжаться еще долго. Также он выразил уверенность, что Киев при поддержке Европейского союза сможет восстановить контроль над утраченными территориями.

Позднее президент США опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social пост, в котором назвал российскую специальную военную операцию «бесцельной борьбой». Кроме того, глава государства высмеял военную мощь России, сравнив ее с «бумажным тигром».

Ранее Трамп рассказал, что желает Украине и России всего наилучшего.

