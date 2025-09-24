Нарколог прокомментировал употребление неизвестного вещества президентом Польши

У президента Польши Кароля Навроцкого имеется серьезная никотиновая зависимость. Так нарколог Василий Шуров прокомментировал aif.ru появившиеся в сети слухи об употреблении снюса Навроцким на сессии Генассамблеи ООН.

«У него серьезная никотиновая зависимость. Он, будучи президентом, в публичных местах уже второй раз употребляет этот пакетик», — отметил эксперт.

По словам Шурова, Навроцкому не разрешили бы курить во время сессии Генассамблеи ООН.

Навроцкого заподозрили в употреблении снюса во время сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН).

В сети распространилось видео, на котором помощник Навроцкого передает ему небольшую коробочку. Президент Польши достает из нее что-то, после чего кладет себе в рот.

Депутат Томаш Треля заявил, что Навроцкому «закинуть за губу важнее Польши».

