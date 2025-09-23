На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президента Польши уличили в употреблении стимулятора в зале заседаний ООН

Навроцкого заподозрили в употреблении снюса на сессии Генассамблеи ООН
Aleksandra Szmigiel/Reuters

Президента Польши Кароля Навроцкого заподозрили в употреблении снюса во время сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН). Об этом пишет издание Onet.

В сети распространилось видео, на котором помощник Навроцкого передает ему небольшую коробочку. Президент Польши достает из нее что-то, после чего кладет себе в рот.

«Любой человек, зависимый от табака, может продержаться несколько часов. Пан Кароль Навроцкий не способен продержаться без стимулятора даже один час и, следовательно, не способен выполнять какую-либо публичную функцию. То, что он употребляет, — это не табак», — сказал польский депутат Роман Гертых.

Депутат Томаш Треля заявил, что Навроцкому «закинуть за губу важнее Польши».

В мае во время теледебатов Навроцкого заметили за странным жестом: он положил под губу вещество, предположительно никотиновый продукт. После эфира политик объяснил, что это была жевательная резинка, но его заявление не остановило критику. Противники Навроцкого использовали инцидент для обвинений в «никотиновой зависимости».

Ранее Туск уличил президента Польши в намерении разделить Украину.

