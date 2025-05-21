Туск уличил кандидата в президенты Польши в намерении разделить Украину

Премьер-министр Польши Дональд Туск резко раскритиковал кандидата в президенты от оппозиции Кароля Навроцкого за его антиукраинские высказывания, а также заявления о недопустимости членства Киева в НАТО. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Первое и самое важное требование Путина к Украине и Западу — запрет на вступление Украины в НАТО. Навроцкий только что добровольно подписал это требование. Следующим будет капитуляция и раздел Украины. Он тоже подпишет», — написал Дональд Туск на платформе X.

Кандидат в президенты Польши от партии «Право и справедливость» регулярно высказывается в антиукраинском тоне. Так, он выражал «глубокое разочарование» Зеленским, «который вел себя так, как никогда не должен вести по отношению к польскому государству».

Он также заявлял, что на сегодняшний день не видит Украину как члена Европейского союза (ЕС) и НАТО. Он подчеркнул, что не видит Украину в евроатлантических структурах до тех пор, «пока не будут решены столь важные для поляков цивилизационные вопросы», имея ввиду спор между Варшавой и Киевом о событиях в Волыни.

Кроме того, Навроцкий обещал не направлять военнослужащих на Украину.

Ранее кандидат в президенты Польши пообещал навести порядок на границе с Германией.