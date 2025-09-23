На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили о беспокойстве Запада из-за действий Зеленского

Politico: западные союзники Украины обеспокоены централизацией власти Зеленским
true
true
true
close
Julia Demaree Nikhinson/AP

Западные союзники Киева в частном порядке выражают беспокойство из-за стремления президента Украины Владимира Зеленского к «централизации» и «монополизации» власти в стране. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на трех европейских послов в Киеве.

«Теперь о стремлении к централизации власти волнуются не только идеологические соперники Зеленского», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что западные союзники хоть и обеспокоены складывающейся на Украине ситуацией, но воздерживаются от высказывания публичной критики Зеленского.

По словам неназванного украинского депутата, Зеленский все больше монополизирует власть на Украине и «закручивает гайки». Он добавил, что в офисе президента предоставляется два варианта на выбор: либо вы за Зеленского, либо — марионетка России. В связи с этим, как пишет издание, в партии Зеленского «Слуга народа» растет недовольство из-за его «крайне единоличного» стиля управления государством и склонности игнорировать мнение парламента.

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщало, что в окружении Зеленского якобы зреет заговор, который может лишить его реальной власти. Как стало известно, ключевой фигурой в этом «тихом перевороте» может стать первый вице-премьер — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. В статье отмечается, что он пользуется хорошей репутацией не только на Украине, но и на Западе и может возглавить мощный альянс, сложившийся из антикоррупционных органов (НАБУ и САП), западных партнеров страны и части оппозиции.

Ранее стало известно о трехэтапном плане свержения Зеленского.

