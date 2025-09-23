Глава МВД Польши распорядился открыть границу с Белоруссией

Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский подписал распоряжение, которое предполагает открытие границы с Белоруссией. Об этом сообщается на сайте канцелярии польского премьер-министра.

«Открытие пограничных переходов вступит в силу в полночь 25 сентября. Возобновление работы касается железнодорожных и автомобильных переходов, ранее закрытых в связи с интенсивными российско-белорусскими учениями «Запад-2025», — говорится в сообщении.

Об открытии границы несколькими часами ранее заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, решение было принято на фоне окончания учений «Запад-2025».

Власти Польши закрыли границу с Белоруссией 12 сентября. На этом фоне на пункте пропуска «Брест» были установлены металлический забор и колючая проволока. Кроме того, Варшава направила к границе десятки тысяч военнослужащих. В Польше эти шаги связали с проведением Россией и Белоруссией совместных учений «Запад-2025».

Ранее нелегалы прорыли туннель, чтобы попасть из Белоруссии в Польшу.