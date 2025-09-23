На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп заявил в ООН о протянутой «руке дружбы»

Трамп заявил, что «протягивает руку американского лидерства» в ООН
Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп во время своего выступления на заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) заявил, что прибыл туда, чтобы «протянуть руку американского лидерства». Трансляцию выступления американского лидера ведет Reuters.

«Я прибыл сюда сегодня, чтобы протянуть руку американского лидерства и дружбы любой стране на этой ассамблее, которая готова присоединиться к нам в построении более безопасного и процветающего мира», — заявил американский президент.

По его словам, в 2019 году, во время его предыдущего выступления в ООН, мир был процветающим, теперь же «эпоха спокойствия и стабильности уступила место одному из величайших кризисов нашего времени». По словам Трампа, одной из причиной этого является то, что принимаемые ООН резолюции не исполняются, поскольку организация не добивается их реализации.

«Мы можем достичь существенно лучшего будущего. Но чтобы достичь этого, мы должны отвергнуть неудачные подходы прошлого и работать вместе, чтобы противостоять некоторым из самых больших угроз в истории»», — заявил он.

Перед выступлением Трампа у него перестал работать телесуфлер, после чего он посулил «большие проблемы» тому, кто за него отвечает.

Ранее экс-советник Трампа стал постпредом США при ООН после скандала с утечкой в Signal.

