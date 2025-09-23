Трамп предъявил претензию ООН

Президент США Дональд Трамп во время выступления на открытии 80-й сессии Генассамблеи ООН обвинил организацию в бездействии в вопросах урегулирования мировых конфликтов. Трансляцию ведет агентство Associated Press (AP).

«За семь месяцев я положил конец семи бесконечным войнам... Я положил конец семи войнам. К сожалению, мне пришлось этим заниматься вместо того, чтобы ООН это сделала», — посетовал Трамп с трибуны.

Он отметил, что организация, несмотря на «огромный потенциал», не пыталась помочь ему в решении конфликтов. По словам президента США ему ни разу никто не позвонил из ООН и не предложил помощь. В связи с отсутствием поддержки миротворческих усилий со стороны ООН, Трамп задался вопросом о назначении этой организации.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ООН не справляется со своей миссией и «не играет роли» в урегулировании крупных международных кризисов, включая конфликт на Украине. Рубио подчеркнул, что именно американский президент пытается найти решение в украинском кризисе, а ООН, по его словам, «никакой роли не играет».

Ранее Трамп рассказал о цели прибытия на заседание Генассамблеи ООН.