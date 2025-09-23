На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Госсекретарь США Рубио высказался о роли ООН в решении международных конфликтов

Рубио: ООН не играет роли в решении украинского или других конфликтов
Umit Bektas/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Организация Объединtнных Наций (ООН) не справляется со своей миссией и «не играет роли» в урегулировании крупных международных кризисов, включая конфликта на Украине. Об этом он сказал в эфире телеканала The Fox News.

«Если взглянуть на конфликт России и Украины, там идет война, и именно президент США пытается найти решение, а ООН никакой роли не играет», — сказал Рубио.

По его словам, то же самое происходит с палестино-израильским конфликтом, где ООН никак не борется с радикальным движением ХАМАС. Дипломат также привел в качестве примера Гаити, где власть захватили банды, «а Китай может заблокировать усилия» США по урегулированию.

Рубио добавил, что президент США Дональд Трамп в своей речи на Генассамблее ООН планирует поставить вопрос о том, в чем заключается смысл, цель и польза ООН, «если она не выполняет свою работу».

Госсекретарь добавил, что международная организация хороша в том, чтобы тратить финансовые средства и собирать людей раз в год для речей и писем, но почти не приносит реальных результатов.

Ранее сообщалось, что Украина готовится к новой фазе конфликта, где будет меньше помощи Запада.

Переговоры о мире на Украине
