Президент Бразилии заявил, что военного решения конфликта на Украине не будет

Лула да Силва: встреча Путина и Трампа дала надежду на урегулирование на Украине
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшаяся 15 августа на Аляске, пробудила надежду на мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва на открытии 80-й сессии Генассамблеи ООН, пишет ТАСС.

«Все уже понимают, что военного решения конфликта [на Украине] не будет», — отметил Лула да Силва.

По его мнению, стороны конфликта должны выработать реалистичные пути решения возникшего кризиса и учесть законные опасение всех участников конфликта в области безопасности.

До этого Дональд Трамп заявил, что на данный момент еще рано обращаться к Владимиру Путину с призывом заключить перемирие с Украиной. На вопрос журналистов о том, настало ли время снова просить Путина о прекращении огня, глава Белого дома ответил: «Мне кажется, что сейчас не время». При этом он добавил, что в нужный момент сделает это, и если потребуется «жестко».

Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине больше не грозит третьей мировой войной.

