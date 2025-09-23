На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Франции назвали «унижением» остановку машины Макрона из-за кортежа Трампа

Филиппо: остановка машины Макрона из-за кортежа Трампа является унижением
Alexander Drago/Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал «унижением» остановку автомобиля президента Франции Эммануэля Макрона в Нью-Йорке из-за кортежа его американского коллеги Дональда Трампа. Свое мнение политик высказал в социальной сети X.

«Какой еще глава государства захотел бы устроить столь гротескный и унизительный момент?! То, что ему нравится, когда его унижают, это его проблема. То, что он унижает Францию, непростительно!» — написал Филиппо.

Об остановке машины Макрона несколькими часами ранее сообщил телеканал BMFTV. По его данным, инцидент произошел после выступления французского лидера в штаб-квартире ООН.

Президент Франции пообщался с сотрудником полиции, после чего позвонил Трампу. Однако он не стал долго ждать. Улица была разблокирована лишь для пешеходов, в связи с чем Макрон попытался пешком добраться до посольства страны. Французский лидер продолжил разговор с американским коллегой прямо на улице.

Ранее на Западе заявили, что иностранные лидеры перестали смеяться над Трампом.

