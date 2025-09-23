На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе заявили, что иностранные лидеры перестали смеяться над Трампом

Politico: над Трампом перестали смеяться, поскольку не могут им управлять
Jessica Koscielniak/Reuters

Иностранные лидеры перестали смеяться над президентом США Дональдом Трампом, так как не могут им управлять. Об этом пишет издание Politico.

Авторы материала указали на то, что во время своего первого срока на посту президента США Трамп выступал перед Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций.

«Он (Трамп. — «Газета.Ru») выступил против глобализма, вызвав насмешки, которые на мгновение прервали его выступление. Сейчас никто не смеется», — говорится в публикации.

Европейские чиновники, в том числе высокопоставленные, утверждают, что ничто из заявлений Трампа больше не кажется забавным.

Один из собеседников издания уточнил, что в этот раз американский президент демонстрирует непредсказуемость.

Накануне агентство Bloomberg писало, что президент Франции Эммануэль Макрон заочно поспорил с позицией американского лидера Дональда Трампа по импорту российских энергоносителей в Европу.

Макрон попытался оправдаться перед президентом США, упомянув, что импорт российских энергоносителей сократился на 80%.

Кроме того Макрон подтвердил, что американский лидер Дональд Трамп хочет, чтобы Евросоюз прекратил закупать нефть из России.

Ранее ЕС согласовал новые антироссийские санкции с США.

