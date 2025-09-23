В США полиция задержала машину Макрона из-за кортежа Трампа

В Нью-Йорке автомобиль президента Франции Эммануэля Макрона остановила полиция, которая перекрыла улицы для проезда кортежа президента США Дональда Трампа. Об этом 23 сентября сообщил телеканал BMFTV.

По данным агентства, инцидент произошел после выступления Макрона в штаб-квартире ООН. Президент Франции, заблокированный полицией, позвонил Трампу, но долго ждать не стал и пытался пешком добраться до посольства Франции. Улица была разблокирована лишь для пешеходов, поэтому Макрон продолжил разговор с американским лидером прямо на улице.

На кадрах в соцсетях видно, как Макрон общается с сотрудником полиции и затем звонит Трампу, отмечает телеканал. Инцидент продемонстрировал, что проезд кортежей политиков способен временно блокировать движение других глав государств в Нью-Йорке.

Ранее на Западе заявили, что иностранные лидеры перестали смеяться над Трампом.