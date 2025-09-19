Лукашенко призвал не гнать молодежь в церковь

Лукашенко: нужно приобщать молодежь к религии, но в церковь гнать никого не надо

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что нужно приобщать молодежь к религии, однако в церковь «гнать никого не надо». Его слова приводит агентство БелТА.

Белорусский лидер 19 сентября посещает Свято-Успенский Жировичский митрополичий мужской монастырь. Во время общения с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, патриаршим экзархом всея Беларуси глава государства затронул тему воспитания молодого поколения на основе приобщения молодежи к религии.

«Гнать никого не надо, но условия надо в церкви создавать, чтобы молодежь приходила. Мы же ее (молодежь — прим.) не переделаем. Поэтому где-то надо чуть-чуть и приспособиться, чтобы люди были наши, чтобы они были в церкви», — сказал Лукашенко.

Митрополит Вениамин согласился с президентом, отметив, что молодых «нужно не переделывать, а корректировать». Лукашенко отметил, что с этой задачей «получается справляться».

По словам церковнослужителей, среди молодежи в Белоруссии, например, набирает популярность монастыринг: люди приезжают в монастырь, чтобы, как сказал митрополит Вениамин, «оторваться от интернета, телефона, пожить, потрудиться».

19 сентября Лукашенко в ходе встречи с главой Гродненской области Юрием Караевым предложил решить проблему картофеля по-военному, сохранив его в надлежащем виде.

Ранее Лукашенко рассказал, сколько он ест картошки.