Лукашенко предложил решить одну проблему Белоруссии по-военному

Лукашенко потребовал по-военному решить проблему картофеля
true
true
true
close
Кадр из видео/Информационное агентство БелТА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с главой Гродненской области Юрием Караевым предложил решить проблему картофеля по-военному, сохранив его в надлежащем виде. Об этом пишет БелТА.

Во время беседы Караев рассказал, что в текущем году урожай картофеля в Гродненской области оказался «меньше, чем во все годы». На этом фоне Лукашенко поручил более обстоятельно подойти к решению данного вопроса.

«Смотри, чтобы у нас не было проблем с овощами и картофелем. <...> Это по-военному надо делать», — сказал глава государства.

Он добавил, что власти должны подготовить специальные хранилища для сохранения овощей и фруктов, в том числе картофеля.

12 сентября Лукашенко выразил уверенность, что в Белоруссии в 2025 году будет хороший урожай картофеля. По словам президента, в стране вырастили достаточно картофеля, чтобы полностью закрыть потребности населения и еще поставить на экспорт.

Как отметил глава республики, власти проанализировали ситуацию с нехваткой картофеля весной текущего года и обнаружили факторы, которые послужили этому причиной. Лукашенко подчеркнул, что больше подобных инцидентов в Белоруссии не будет.

Ранее белорусский лидер рассказал, сколько он ест картошки.

