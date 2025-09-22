На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко связал решение Польши закрыть границу с Белоруссией с политикой против КНР

Лукашенко: Польша предприняла недружественный шаг по отношению к КНР
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал решение Польши закрыть границы с республикой недружественным политическим шагом в отношении КНР. Его слова передает «БелТА».

Глава государства в понедельник, 22 сентября, провел встречу с членом Постоянного комитета Политического бюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ли Си. В ходе беседы Лукашенко обратил внимание, что в последнее время в СМИ появилось очень много «разного рода инсинуаций» по поводу отношений Минска и Варшавы. В том числе это касается закрытия границы между двумя странами.

«Я понимаю, что это, скорее всего, недружественный шаг поляков — политический, какой-то, наверное, имиджевый, как считают поляки, — против Китайской Народной Республики. Но нисколько не экономический. Поскольку такая империя, как Китай, запросто справится с этой проблемой», — сказал президент.

Он добавил, что хотел бы один на один обсудить с Ли Си данную проблему и поделиться с ним имеющейся информацией.

«Дело здесь не в Беларуси. Ну а Польша играет роль какого-то коня-скакуна в пользу других государств», — добавил Лукашенко.

С 12 сентября польские власти закрыли границу с Белоруссией. На этом фоне на пункте пропуска «Брест» были установлены металлический забор и колючая проволока. Кроме того, Варшава направила к границе десятки тысяч военнослужащих. В Польше эти шаги связали с проведением Россией и Белоруссией совместных учений «Запад-2025».

Ранее журналисты сообщили, что закрытие границы Польши с Белоруссией угрожает торговле Европы и Китая.

