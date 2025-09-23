На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Акт отчаяния»: в Госдуме назвали главную причину налета дронов ВСУ на Москву

Депутат Картаполов: налет дронов на Москву говорит о провалах Киева на фронте
Evgeniy Maloletka/AP

Причиной налета украинских дронов на Москву и другие регионы России стала провальная ситуация на фронте для ВСУ, это «акт отчаяния». Об этом «Газете.Ru» заявил глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов.

«Главная причина вот этих вот запусков, это не желание Зеленского пропиариться перед (президентом США Дональдом – «Газета.Ru») Трампом, это провальная ситуация, которая складывается у них на переднем крае. Там ситуация действительно не в пользу ВСУ. С каждым днем Украина становится все меньше, Россия становится все больше», — подчеркнул он.

Картаполов отметил, что за 22 сентября ВС РФ двигались вперед по 124 направлениям.

«И вот эти вот атаки по регионам, по объектом жилой застройки это акт отчаяния. Очередная попытка запугать, посеять панику среди населения», — отметил депутат.

Россия, подытожил Картаполов, все равно доведет до конца специальную военную операцию.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении не менее десятка украинских БПЛА, летевших на Москву несколькими волнами утром 23 сентября. Всего за сутки были перехвачены и уничтожены более 40 беспилотников ВСУ. Часть дронов была сбита над Реутовом, где повреждены автомобили, но обошлось без жертв. Из-за атак вводились ограничения в работе Шереметьево, десятки рейсов были перенесены или отменены. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стали известны подробности о пострадавших при атаке БПЛА в Крыму.

