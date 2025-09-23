На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД Эстонии заявили о беспокойстве из-за остановки помощи США

Глава МИД Эстонии Цахкна: страны Прибалтики обеспокоены остановкой помощи США
Hannes P Albert/Global Look Press

Страны Прибалтики обеспокоены возможной остановкой помощи в области безопасности со стороны США. Об этом заявил глава МИД Эстонии Маркус Цахкна в эфире телеканала Bloomberg.

«Мы работаем с конгрессом и объясняем, что каждый доллар, который инвестируют США в оборону Балтии, все эти деньги возвращаются в американскую экономику. И мы еще добавляем на 1 доллар 12 долларов с нашей стороны. Поэтому это хорошие условия для США», — сказал глава эстонского внешнеполитического ведомства.

Цахкна добавил, что надеется на рассмотрение конгрессом США возможности продолжения оказания оборонной помощи Прибалтике в будущем.

О планах по возможной остановке помощи США странам Прибалтики 20 сентября сообщило агентство Reuters. По информации источника, решение коснется Латвии, Литвы и Эстонии. При этом журналисты отметили, что чиновник Пентагона Дэвид Бейкер в ходе встречи с группой европейских дипломатов сообщил им о необходимости снижения зависимости от США.

Ранее в США обвинили Прибалтику в слишком агрессивном отношении к России.

