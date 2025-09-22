Некоторые чиновники из администрации президента США Дональда Трампа считают, что страны Прибалтики ведут себя слишком агрессивно в отношении России. Об этом заявил обозреватель британской газеты Financial Times Гидеон Рахман.

«В ходе недавнего заседания высокого уровня в Пентагоне прибалтийских чиновников обвинили в том, что их противостояние России имеет «идеологический» характер», — написал он.

По словам Рахмана, в Вашингтоне звучат жалобы на «эстонианизацию» европейской внешней политики. По этой причине, между США и странами Прибалтики наблюдается некоторая напряженность, отметил он.

Также он заявил, что в Прибалтике с подозрением относятся к Дональду Трампу, поскольку там полагают, что США при нем находятся на стороне России. Обозреватель напомнил, что видел в здании МИД Эстонии результаты февральского голосования в Генассамблее ООН по антироссийской резолюции по Украине. Он отметил, что тогда Соединенные Штаты проголосовали против нее.

До этого издание Politico писало, что глава евродипломатии Кая Каллас подвергается критике внутри ЕС из-за слишком агрессивной риторики в адрес России. В материале отмечается, что поводы для недовольства Каллас начала давать с момента вступления в должность, когда в первый день написала в соцсети о том, что «ЕС хочет, чтобы Украина победила в этой войне». Ряд чиновников ЕС оказались недовольны такими формулировками. В частности, позицию Каллас не разделяют Испания и Италия, которые не считают Россию главной угрозой Евросоюзу, говорилось в статье.

Ранее МИД РФ рекомендовал россиянам не посещать страны Прибалтики из-за их враждебности.