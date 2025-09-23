На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Брюссель предложил запретить европейским фирмам вести дела с некоторыми портами вне ЕС

ЕК запретит фирмам ЕС вести дела с портами, используемыми для торговли оружием
Global Look Press

Европейская комиссия в рамках 19-го пакета антироссийских санкций предлагает запретить европейским фирмам вести дела с портами вне Евросоюза в случае, если те используются для торговли вооружением, например ракетами, или для обхода пороговой цены на нефть. Об этом сообщает Politico со ссылкой на текст предложений.

Отмечается, что Брюссель также хочет ограничить деятельность особых экономических зон в России, которые предоставляют иностранным компаниям льготный налоговый режим для привлечения инвестиций. Согласно этому предложению, компаниям из ЕС будет запрещено инвестировать в эти зоны.

Кроме того, ЕС хочет запретить компаниям перестраховывать старые российские самолеты и суда в течение пяти лет после продажи.

22 сентября глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что новый пакет антироссийских санкций Евросоюза согласован с Соединенными Штатами и будет принят в ближайшие дни.

Ранее Еврокомиссия приняла решение насчет шенгенских виз для россиян.

