На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно содержание 19-го пакета санкций Евросоюза против России

Politico: ЕС хочет запретить компаниям перестраховывать российские самолеты
true
true
true
close
Global Look Press

Европейский союз в рамках 19-го пакета санкций против России хочет запретить компаниям перестраховывать старые российские самолеты и суда в течение пяти лет после продажи. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на проект предложения по ограничениям.

Кроме того, Европейская комиссия планирует прекратить все закупки российского сжиженного природного газа к 2026 году — на год раньше изначально запланированного срока.

22 сентября глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что новый пакет антироссийских санкций Евросоюза согласован с Соединенными Штатами и будет принят в ближайшие дни.

Помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин в беседе с «Газетой.Ru» высказал мнение, что эффективность новых антироссийских санкций, которые собирается ввести Евросоюз, будет нулевой. По его словам, российская экономика уже адаптировалась к работе в условиях ранее введенных ограничений, а новые меры лишь усугубят ситуацию для европейских стран.

Ранее Еврокомиссия приняла решение насчет шенгенских виз для россиян.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами