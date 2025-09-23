Стало известно содержание 19-го пакета санкций Евросоюза против России

Европейский союз в рамках 19-го пакета санкций против России хочет запретить компаниям перестраховывать старые российские самолеты и суда в течение пяти лет после продажи. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на проект предложения по ограничениям.

Кроме того, Европейская комиссия планирует прекратить все закупки российского сжиженного природного газа к 2026 году — на год раньше изначально запланированного срока.

22 сентября глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что новый пакет антироссийских санкций Евросоюза согласован с Соединенными Штатами и будет принят в ближайшие дни.

Помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин в беседе с «Газетой.Ru» высказал мнение, что эффективность новых антироссийских санкций, которые собирается ввести Евросоюз, будет нулевой. По его словам, российская экономика уже адаптировалась к работе в условиях ранее введенных ограничений, а новые меры лишь усугубят ситуацию для европейских стран.

