Экс-сотрудник Белого дома рассказал о неприглядном закулисье бывшего президента США

Nypost: экс-сотрудник администрации Байдена рассказал о культе президента США
Mark Schiefelbein/AP

Экс-пресс-секретарь первой леди США Майкл Лароса рассказал о закулисье Белого дома, когда его возглавлял экс-президент Джо Байден. Его слова передает New York Post.

«Сотрудники не обслуживали президента и первую леди — они обслуживали культ», — отметил Лароса.

Журналист подчеркнул, что экс-президент и его супруга Джилл Байден были порядочными и чуткими. Однако в их окружении были «самые мерзкие и подлые люди, которых я когда-либо встречал в политике».

«Это противоречие характеризует эпоху Байдена», – отметил Лароса.

Бывший президент США Джо Байден заявлял, что будет увольнять сотрудников своей администрации, если заметит надменность по отношению к коллегам с их стороны – вспоминает журналист. По мнению Лароса, таким образом Байден хотел создать контраст с предыдущей администрацией Дональда Трампа. Однако у него это все равно не вышло, считает Лароса.

В сентябре бывшая помощница Байдена Тара Рид рассказала о том, что строит планы на жизнь в России. Она подала документы на гражданство РФ и планирует выучить русский язык. В настоящее время она работает в издании Russia Today, базирующемся в Москве.

Ранее у президента США Дональда Трампа заподозрили деменцию.

