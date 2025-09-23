Кремль ответил на предупреждения главы МИД Польши о сбивании российских ракет

В Кремле прокомментировали заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского, который предупредил, что ракеты или самолеты России будут сбиваться в случае пересечения воздушного пространства НАТО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные слова воспринимаются в Москве негативно.

«Наши самолеты руководствуются международными правилами и никоим образом не выходят за их рамки. Любые обвинения в адрес наших в том, что, дескать, какие-то границы нарушаются самолетами, по-прежнему ни разу не были подкреплены достоверными данными или аргументацией убедительной», — отметил Песков.

Сикорский в ходе заседания Совбеза ООН отметил, что Польша и ее союзники не намерены мириться с нарушением границ, а в случае инцидента Россия «не должна жаловаться». Он также добавил, что «эпоха империй прошла», и «империя» России не будет восстановлена.

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел к временному закрытию некоторых аэропортов, в том числе варшавского. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации.

Ранее СМИ назвали цель сбитых над Польшей беспилотников.