В Раде заявили, что Украине может не хватить денег на армию в этом году

Депутат Рады Пидласа: Украине может не хватить денег на армию в 2025 году
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украине может не хватить средств на поддержание ВСУ в 2025 году. Об этом заявила депутат Рады Роксолана Пидласа, передает украинское издание «Страна».

«Чтобы найти средства на покрытие дополнительных военных расходов, нужно сперва достичь договоренностей с ЕС - об использовании средств по программе ERA loans», — подчеркнул он.

ERA loans – это средства, которые выделяются Украине от доходов, полученных с замороженных российских активов.

23 сентября агентство Bloomberg писало о том, что Международный валютный фонд (МВФ) убедил Киев увеличить прогноз нужного Украине внешнего финансирования до конца 2027 года до $65 млрд.

Первоначально Киев оценивал дефицит внешнего финансирования почти в $38 млрд, но в результате переговоров с МВФ эта цифра увеличилась до примерно $65 млрд, отмечается в материале.

Ранее в Испании поддержали использование активов России для финансирования Украины.

Новости Украины
