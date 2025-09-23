На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украина согласилась на увеличения внешнего финансирования страны

Bloomberg: МВФ убедил Киев увеличить прогноз внешнего финансирования до $65 млрд
true
true
true
close
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) убедил Киев увеличить прогноз нужного Украине внешнего финансирования до конца 2027 года до $65 млрд. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«По словам людей, знакомых с ситуацией, Международный валютный фонд убедил правительство Украины значительно увеличить прогнозы дополнительного финансирования, которое понадобится стране до конца 2027 года», — говорится в сообщении издания.

Первоначально Киев оценивал дефицит внешнего финансирования почти в 38 миллиардов долларов, но в результате переговоров с МВФ эта цифра увеличилась до примерно 65 миллиардов долларов, отмечается в материале.

По информации Bloomberg, Европа теперь планирует предоставить большую часть необходимой суммы, используя остаток денежных средств, образовавшийся из замороженных российских активов.

В свою очередь, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что Россия могла бы предложить использовать ее замороженные в Европе суверенные активы как вклад в совместные российско-американские проекты в третьих странах.

Ранее в Испании поддержали использование активов России для финансирования Украины.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами