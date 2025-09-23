Политолог: Путин предложением о ДСНВ предостерег США от новой гонки вооружений

Заявление президента РФ Владимира Путина о готовности России еще в течение года соблюдать нормы Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в случае зеркальных действий США – это предостережение американским властям от втягивания России в новую гонку вооружений. Об этом в беседе с 360.ru заявил политолог, специалист по межнациональным конфликтам, военный эксперт Евгений Михайлов.

По мнению эксперта, словами о готовности следовать условиям ДСНВ российский лидер послал Западу четкий сигнал, подчеркнув отказ от обманной попытки втянуть страну в выгодную для Вашингтона гонку вооружений, как это было во времена СССР. Тогда, напомнил политолог, ее начали под видом создания Стратегической оборонной инициативы (СОИ).

«Наши затраты на оборону оказались слишком велики, и гонку вооружений мы не выиграли. Но на деле никакой гонки не было, нас просто втянули в очередную аферу», — заявил политолог.

По его мнению, сегодня своего рода аналогом СОИ стала запущенная президентом США Дональдом Трампом система «Золотой купол», причем теперь эта программа, которая предполагает размещение оружия в космосе, реальна. На этом фоне и с учетом разработок Илона Маска Штаты действительно могут попытаться разместить оружие на орбите, считает Михайлов. С этим он связал и заявление Путина о том, что Москва имеет силы на решение вопроса о милитаризации космоса – эксперт назвал это «сильным предупреждением» как Вашингтону, так и его союзникам.

Что касается решения США, то, рассуждая о продлении действия норм ДСНВ, американские дипломаты преимущественно говорят об ограничении новых российских вооружений, напомнил политолог. Речь, в числе прочего, идет о ядерных боеголовках «Посейдон» и гиперзвуковых ракетах «Кинжал». По мнению эксперта, эти заявления звучат глупо, особенно на фоне размещения западных систем противовоздушной обороны у российских границ.

Напомним, накануне Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по договору о ДСНВ. При этом Трамп до этого выражал обеспокоенность по поводу скорого истечения срока действия договора и заявлял о намерении обсудить с Россией перспективы дальнейшего ядерного разоружения.

Ранее Трампа призвали согласиться на предложение Путина по стратегическому оружию.