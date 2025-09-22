На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трампа призвали согласиться на предложение Путина по стратегическому оружию

Кимбалл призвал Трампа ответить взаимностью на инициативу Путина по ДСНВ
Александр Казаков/РИА Новости

Американскому лидеру Дональду Трампу необходимо согласиться с инициативой президента РФ Владимира Путина продолжить соблюдение ограничений по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом РИА Новости заявил исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.

«Мы настоятельно призываем президента Трампа ответить взаимностью и призываем Кремль и Белый дом незамедлительно поручить своим командам начать переговоры», — подчеркнул он.

22 сентября Путин заявил, что Россия готова придерживаться договора, заключенного с США, о мерах по ДСНВ еще в течение года после его истечения.

Трамп выражал обеспокоенность по поводу скорого истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, назвав это «проблемой для всего мира». Он добавил, что Соединенные Штаты намерены обсудить с Россией перспективы дальнейшего ядерного разоружения.

27 августа замначальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции Эндрю Джебара сообщил, что глава Белого дома хочет заключить новое соглашение на смену российско-американскому ДСНВ. Однако подробностей возможной новой сделки РФ и США он не раскрыл.

Ранее эксперт оценил шансы на заключение нового договора с США.

Все новости на тему:
Отношения России и США
